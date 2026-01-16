Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès

Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès mercredi 18 février 2026.

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25

Découverte de la faune et de la flore des prés salés pour les familles.

Pour les enfants de 5 à 12 ans .
Payant Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu entrée de la réserve du côté du
port ostréicole.   .

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

