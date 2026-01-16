Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès

Naturaliste en herbe

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Découverte de la faune et de la flore des prés salés pour les familles.

Pour les enfants de 5 à 12 ans .

Payant Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

