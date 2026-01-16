Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès
Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès mercredi 25 mars 2026.
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Découverte de la faune et de la flore des prés salés pour les familles.
Pour les enfants de 5 à 12 ans .
Payant Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
