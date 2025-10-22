Naturalité de la technique et artificialité du vivant dans le biocapitalisme Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Dans le cadre du séminaire de l’axe 2 (Pouvoirs – Contre-pouvoirs) de l’Equipe Espaces humaines et Interactions culturelles, Paul Guillibert de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne animera une conférence :

« Naturalité de la technique et artificialité du vivant dans le biocapitalisme »

mercredi 22 octobre à 14h en amphithéâtre 4

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/ehic/ »}]

Intervention de Paul Guillibert