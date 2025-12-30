Nature à Paris : le programme

Jardiner sur votre balcon, identifier la flore et la faune qui vous entourent, végétaliser un pied d’arbre de votre rue, s’initier à l’économie circulaire, apprendre à protéger l’environnement ou simplement découvrir les espaces verts parisiens ?

Tout est possible en faisant votre choix dans le programme d’activités : conférences, visites de jardins, conseils, ateliers pratiques, sorties accompagnées, floraisons de saisons…

Consultez le programme de janvier 2026

La Maison du jardinage et du compostage, la Maison Paris nature, la Ferme de Paris, le Jardin botanique de Paris et d’autres services de la Ville de Paris vous invitent tous les mois, gratuitement, à leurs activités récréatives et pédagogiques tout au long de l’année.

Chaque mois, retrouvez le programme Nature à Paris en version PDF et la liste des activités nature ci-dessous.

Tous les mois, faîtes-vous plaisir avec des dizaines d’activités gratuites proposées par les services de la ville sur des sujets biodiversité, jardinage, agriculture urbaine et alimentation durable…

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://facebook.com/parisnature https://facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

