Nature à pleine vie Dominique Delfino Place Jean Moulin Bavilliers

Dans le cadre du Mois de la Photo organisé par la Ville de Belfort, la médiathèque de Bavilliers accueille l’exposition Nature à pleine vie de Dominique Delfino.

Photographe nature et animalier, il invite le public à redécouvrir la beauté de notre environnement à travers une série de tirages grands formats, mettant en valeur paysages, oiseaux et mammifères dans leur lumière naturelle.

Vernissage le vendredi 14 novembre à 18h. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

