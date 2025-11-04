Nature à pleine vie Dominique Delfino Place Jean Moulin Bavilliers
Nature à pleine vie Dominique Delfino Place Jean Moulin Bavilliers mardi 4 novembre 2025.
2025-11-04
2025-11-30
2025-11-04
Dans le cadre du Mois de la Photo organisé par la Ville de Belfort, la médiathèque de Bavilliers accueille l’exposition Nature à pleine vie de Dominique Delfino.
Photographe nature et animalier, il invite le public à redécouvrir la beauté de notre environnement à travers une série de tirages grands formats, mettant en valeur paysages, oiseaux et mammifères dans leur lumière naturelle.
Vernissage le vendredi 14 novembre à 18h. .
Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
