Nature Cà bouge dans les prairies La Celle

Nature Cà bouge dans les prairies

Rue des Bûcherons La Celle Cher

Début : Jeudi 2025-10-02 18:00:00

2025-10-02

Ce projet participatif permet de mieux connaître le site

Activité gratuite proposée et animée par le CPIE Brenne Berry .

Rue des Bûcherons La Celle 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

English :

This participatory project will help you get to know the site better

German :

Dieses partizipative Projekt ermöglicht eine bessere Kenntnis des Ortes

Italiano :

Questo progetto partecipativo ci aiuterà a conoscere meglio il sito

Espanol :

Este proyecto participativo nos ayudará a conocer mejor el sitio

