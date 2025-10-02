Nature Cà bouge dans les prairies La Celle
Nature Cà bouge dans les prairies La Celle jeudi 2 octobre 2025.
Nature Cà bouge dans les prairies
Rue des Bûcherons La Celle Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Ce projet participatif permet de mieux connaître le site
Activité gratuite proposée et animée par le CPIE Brenne Berry .
Rue des Bûcherons La Celle 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
English :
This participatory project will help you get to know the site better
German :
Dieses partizipative Projekt ermöglicht eine bessere Kenntnis des Ortes
Italiano :
Questo progetto partecipativo ci aiuterà a conoscere meglio il sito
Espanol :
Este proyecto participativo nos ayudará a conocer mejor el sitio
L’événement Nature Cà bouge dans les prairies La Celle a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE