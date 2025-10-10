Nature Double Paysage & Bestiaire Galerie d’Art Le Comoedia Brest

Galerie d'Art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-10-10

fin : 2026-01-17

2025-10-10

L’exposition explore deux grands genres artistiques le paysage, à travers la peinture, la photographie, et le bestiaire, par la sculpture. Longtemps considérées comme mineures, ces représentations de la nature s’affirment dès le XVIIᵉ siècle et connaissent un véritable essor au XIXᵉ. Elles expriment admiration, contemplation ou curiosité, et continuent d’inspirer les artistes d’aujourd’hui qui y trouvent un terrain d’expérimentation fertile.

En rassemblant quatorze artistes de la galerie, l’exposition propose une traversée sensible de notre relation au vivant. Du littoral breton aux horizons intérieurs, des animaux totémiques aux créatures hybrides, l’exposition met en regard paysages et figures animales pour interroger notre lien à l’environnement.

Trois axes guident le parcours de l’exposition la force des éléments, où le paysage devient énergie et émotion; la nature rêvée, où l’imaginaire et la mémoire transforment le réel ; et le naturel et l’hybride, où le genre humain et animal se croisent.

Entrez dans un voyage et un monde artistique où paysages et créatures dialoguent. Une exposition étonnante qui invite à voir la nature autrement parmi plus de 120 oeuvres.

Exposition destinée à tous les publics !

Pour les enfants sculptures animalières et paysages expressifs captivent leur imagination.

Pour les adultes diversité des médiums, profondeur artistique et réflexion écologique.

Astuce Repartez avec une œuvre d’art! Toutes les œuvres sont disponibles à la vente un cadeau original et durable qui soutient la création contemporaine.

Les 14 artistes

La céramiste Marine Teplitxky vous charme avec ses sculptures qui mêlent l’humain aux animaux dans la pure tradition du raku.

Vous admirez les bronzes de Nicolas Rabant qui proviennent des produits de sa pêche.

Le créateur botanique Guy Piret qui possède la plus grande collection d’Aloès en Europe, présente pour la première fois en galerie d’art ses compositions avec ses hybrides de succulentes et des minéraux semi-précieux.

Venez admirer l’évolution artistique étonnante des street artistes mondialement connus Fenx et Kouka sur le thème de la nature.

Matthieu Dorvan, peintre du paysage par excellence dévoile ses plus récentes créations et notamment ses paysages du Nouveau Mexique ; tout comme le célèbre plasticien Benjamin Deroche qui communie avec la nature avec ses photographies et ses peintures.

D’une part, Loïc Madec présente une sélection inédite de pastels rehaussés de collages révélant poésie et narration. D’autre part, Jean-Yves André affiche ses délicats dessins et gravures des paysages bretons.

Les sculpteurs Karine Chaudé, Vincent de Monpezat, Marc Piano, Richard i Rosa créent de nouvelles animalités tandis que Stéphanie Kilgast expose une nature ludique et joyeuse post-humanité.

Informations Pratiques

Exposition visible les jeudis, vendredis, samedis.

Réservation en ligne conseillée. .

Galerie d’Art Le Comoedia 35 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 20 88 92

