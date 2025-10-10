Nature Double-Paysage et Bestiaire- Une exposition collective à la Galerie d’Art Le Comoedia à Brest GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest

Nature Double-Paysage et Bestiaire- Une exposition collective à la Galerie d’Art Le Comoedia à Brest GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest 10 octobre 2025 – 17 janvier 2026 tarif : 5€, gratuit pour les moins de 6 ans.

La Galerie d’Art Le Comoedia à Brest explore deux grands genres artistiques majeurs : le paysage et la sculpture animalière dans l’art contemporain avec quatorze artistes émergents et internationaux.

### À Brest, [la Galerie Le Comoedia](https://www.artcomoedia.fr/) présente [_**Nature Double**_](https://www.billetweb.fr/billet-entree-exposition-nature-double), une exposition collective qui interroge notre lien à la nature et la manière dont l’art contemporain l’appréhende.

À travers un parcours en trois mouvements, peintures, photographies et sculptures se répondent, explorant la tension entre nature observée et nature imaginée. Les [14 artistes](https://www.artcomoedia.fr/artiste/) rassemblés révèlent la beauté du vivant, ses équilibres fragiles et ses résonances intérieures.

_**Nature Double**_ propose une expérience de contemplation et de réflexion. Cette exposition affirme la volonté de la Galerie Le Comoedia de faire rayonner à Brest et en Bretagne un art contemporain ancré dans les enjeux de son époque.

La céramiste [**Marine TEPLITXKY**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/marine-teplitxky/) charme par ses sculptures qui mêlent l’humain aux animaux dans la pure tradition du raku.

Vous admirez les bronzes de [**Nicolas RABANT**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/nicolas-rabant/) qui proviennent des produits de sa pêche.

Le créateur botanique [**Guy PIRET**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/guy-piret/) qui possède la plus grande collection d’Aloès en Europe, présente pour la première fois en galerie d’art ses compositions avec ses hybrides de succulentes et des minéraux semi-précieux.

Venez admirer l’évolution artistique étonnante des street artistes mondialement connus [**FENX**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/fenx/) et [**KOUKA**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/kouka-ntadi/) sur le thème de la nature.

[**Matthieu DORVAL**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/matthieu-dorval/), peintre du paysage par excellence dévoile ses plus récentes créations et notamment ses paysages du Nouveau Mexique ; tout comme le célèbre plasticien [**Benjamin DEROCHE**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/benjamin-deroche/) qui communie avec la nature avec ses photographies et ses peintures.

D’une part, [**Loïc MADEC**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/) présente une sélection inédite de pastels rehaussés de collages révélant poésie et narration. D’autre part, [**Jean-Yves ANDRE**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/jean-yves-andre/) affiche ses délicats dessins et gravures des paysages bretons.

Les sculpteurs [**Karine CHAUDÉ**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/karine-chaude/), [**Vincent de MONPEZAT**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/vincent-de-monpezat/), [**Marc PIANO**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/marc-piano/), [**Richard DI ROSA**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/richard-di-rosa/) créent de nouvelles animalités tandis que [**Stéphanie KILGAST**](https://www.artcomoedia.fr/artiste/stephanie-kilgast/) expose une nature ludique et joyeuse post-humanité.

Avec **plus de 120 œuvres**, _**Nature Double**_ s’adresse à tous les publics — familles, amateurs d’art ou collectionneurs — et invite chacun à “voir la nature autrement”.

En complément de l’exposition, des visites guidées par les artistes et des événements sont régulièrement programmés. Tous les détails se trouvent sur le [site internet de la galerie](https://www.artcomoedia.fr/exposition/).

### Infos pratiques :

Galerie d’Art Le Comoedia, [35 rue du Château, 29200 Brest](https://maps.google.com/maps?hl=fr&gl=fr&um=1&ie=UTF-8&fb=1&sa=X&ftid=0x4816b98ea626e371:0xa46110e834c4054)

Du 10 octobre 2025 au 17 janvier 2026 – Ouvert du jeudi au samedi, 11h-18h

Entrée : 5 € – Gratuit pour les moins de 6 ans

Billeterie : [https://www.billetweb.fr/billet-entree-exposition-nature-double](https://www.billetweb.fr/billet-entree-exposition-nature-double)

Galerie d’Art Le Comoedia [https://www.artcomoedia.fr/](https://www.artcomoedia.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

https://www.artcomoedia.fr/exposition/nature-double/ contact@artcomoedia.fr 02 98 20 88 92

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère