Nature du Sud Médiathèque La Gare Pignan vendredi 3 octobre 2025.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Dominique MIGLIANI est un photographe naturaliste passionné, spécialisé dans la prise de vue de la faune sauvage. Il explore avec sensibilité les territoires du littoral méditerranéen jusqu’aux contreforts sauvages du Massif du Caroux, capturant la richesse et la diversité des écosystèmes.

Son approche éthique et bienveillante guide l’ensemble de son travail : pour lui, aucune image ne saurait justifier le dérangement d’une espèce ou l’altération d’un biotope. Cette exigence de respect est au cœur de sa démarche.

Ses photographies se distinguent par une composition rigoureuse, une recherche remarquable de la lumière naturelle, et une capacité rare à saisir des instants à la fois intimes, fugaces et spectaculaires de la vie animale.

À travers ses images, Dominique MIGLIANI cherche à éveiller les consciences, à émouvoir et à transmettre un message fort : la préservation de la faune et de ses habitats est une responsabilité collective et urgente.

Exposition du 30 septembre au 18 novembre 2025

Médiathèque La Gare avenue du Grand Jeu 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie 0467476169 https://mediatheques.montpellier3m.fr/

