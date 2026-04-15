Nature en Fête 2026, Domaine de Cabasse, Miramas

Nature en Fête 2026 Dimanche 24 mai, 10h00 Domaine de Cabasse Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:30:00+02:00

Notre festival green Nature en Fête est de retour le dimanche 24 mai 2026 au Domaine de Cabasse !

Le rendez-vous incontournable du mois de mai pour passer une superbe journée en plein air et repartir avec toutes les astuces pour mieux consommer, cuisiner, jardiner, bouger, prendre soin de soi, connaître l’environnement et préserver nos ressources, l’eau et la planète.

Retrouvez plus de 150 stands et animations gratuites pour ancrer de meilleures pratiques dans votre vie quotidienne, un espace bien-être et bien-bouger avec un corner dédié à la mobilité douce, des démonstrations culinaires sur l’alimentation durable et un marché de créateurs et d’artisans locaux avec un espace dédié à la friperie et un autre aux ventes de fleurs et de plantes pour vous faire plaisir et ramener un peu de nature chez vous !

Espaces restauration avec foodtrucks sur place.

N’hésitez plus et rejoignez-nous pour Nature en Fête !

Plus d’informations : 04 90 50 67 82

Domaine de Cabasse 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.miramas.fr/actualites/nature-en-fete »}]

Rejoignez-nous au Domaine de Cabasse le dimanche 24 mai 2026 pour la 16ème édition de Nature en Fête, le festival green miramasséen dédié au développement durable !

Luca Ferrigno