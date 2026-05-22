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NATURE EN FÊTE Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

dimanche 4 octobre 2026 · Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, · Ramonville-Saint-Agne

NATURE EN FÊTE Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne,
Adresse
Chemin de Mange Pommes
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ramonville-Saint-Agne

NATURE EN FÊTE

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Cette année c’est la 30ᵉ édition de « Nature en fête » !
La ferme de Cinquante organise cet évènement le 4 octobre 2026 , de 10 h à 18 h, directement à la Ferme de Cinquante à Ramonville !

Au programme :
– de nombreuses animations, ateliers et jeux gratuits pour toute la famille
– d’une visites du parc animalier avec un parcours d’agility avec des ânes des Pyrénées au tarif réduit et unique de 3 euros par personne
– deux spectacles avec des chiens de troupeaux à 11h et à 15h
– des balades en calèche avec des chevaux castillonnais
– un marché d’artisans et de producteurs.

Des activités autour du climat et de l’environnement sont également proposées.   .

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 88 31 

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English :

« This year marks the 30th edition of ‘Nature en fête’! »

L’événement NATURE EN FÊTE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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