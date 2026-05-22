NATURE EN FÊTE Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

NATURE EN FÊTE

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Cette année c’est la 30ᵉ édition de « Nature en fête » !

La ferme de Cinquante organise cet évènement le 4 octobre 2026 , de 10 h à 18 h, directement à la Ferme de Cinquante à Ramonville !

Au programme :

– de nombreuses animations, ateliers et jeux gratuits pour toute la famille

– d’une visites du parc animalier avec un parcours d’agility avec des ânes des Pyrénées au tarif réduit et unique de 3 euros par personne

– deux spectacles avec des chiens de troupeaux à 11h et à 15h

– des balades en calèche avec des chevaux castillonnais

– un marché d’artisans et de producteurs.

Des activités autour du climat et de l’environnement sont également proposées. .

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 88 31

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English :

« This year marks the 30th edition of ‘Nature en fête’! »

L’événement NATURE EN FÊTE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE