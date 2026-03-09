Nature en fête

126 Rue de Cangé Saint-Avertin Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 11:30:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le comité des fêtes et la ville de St-Avertin vous invitent à leur traditionnelle fête de la nature, de nombreux stands de plantes rares, végétaux, fleurs de saison, décorations de jardin, marché gourmand, marché bio, art et artisanat, pôle bien-être et d’animation attendent petits et grands.

Le comité des fêtes et la ville de St-Avertin vous invitent à leur traditionnelle fête de la nature, de nombreux stands de plantes rares, végétaux, fleurs de saison, décorations de jardin, marché gourmand, marché bio, art et artisanat, pôle bien-être et d’animation attendent petits et grands ateliers créatifs, jeux en bois, jeux de piste, chiens de sauvetage, baptêmes de poney, mini-ferme, manèges et structures gonflables. .

126 Rue de Cangé Saint-Avertin 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 48 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes and the town of St-Avertin invite you to their traditional Fête de la Nature, with numerous stalls selling rare plants, vegetables, seasonal flowers, garden decorations, a gourmet market, an organic market, arts and crafts, a wellness center and entertainment for all ages.

L’événement Nature en fête Saint-Avertin a été mis à jour le 2026-03-09 par Tours Val de Loire Tourisme