Nature en fête Camping municipal de Penthièvre Saint-Pierre-Quiberon

Nature en fête

Camping municipal de Penthièvre Avenue Duquesne Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

2ème édition rendez-vous le 11 avril !

Nature en Fête reprend ses quartiers au camping de Penthièvre pour la 2ème édition. Entre terre et mer, explorez, apprenez et célébrez la biodiversité locale dans ce cadre unique.

Une journée pour

*Se reconnecter à travers des balades guidées et des ateliers pratiques pour poser un nouveau regard sur nos paysages.

*Partager lors de rencontres inspirantes avec celles et ceux qui agissent chaque jour pour notre environnement.

*Vous émerveiller devant de l’art vivant et des animations ludiques qui feront vibrer petits et grands.

*Vous engager avec des clés concrètes pour mieux comprendre et protéger notre patrimoine naturel local.

Une journée gratuite et ouverte à tous, pour célébrer ensemble le vivant !

Réservez vos ateliers https://www.linscription.com/pro/natureenfete-211646

Certains ateliers sont accessibles sur réservation uniquement .

Camping municipal de Penthièvre Avenue Duquesne Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Nature en fête Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon