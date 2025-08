Nature en livres Chemin de la Cordelle Asquins

Nature en livres Chemin de la Cordelle Asquins samedi 2 août 2025.

Nature en livres

Chemin de la Cordelle Chapelle de la Cordelle Asquins Yonne

Gratuit

Début : 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

2025-08-02

Joyau médiéval suspendu entre ciel et collines, l’itinéraire commence en déambulation. Une marche lettrée au fil des mots de Michel Zink, de Nicolas Descave et d’Emmanuelle Grundmann, entre la chapelle de la Cordelle, la basilique classée à l’UNESCO et les jardins de la mairie. À chaque étape, la nature inspire les récits, les pierres résonnent des voix d’hier et d’aujourd’hui, et les lectures s’entrelacent de musique. Le tout porté par un trio d’intervenants de haut vol et ponctué d’un moment convivial sous les tilleuls, au son de la harpe de Françoise de Maubus. .

Chemin de la Cordelle Chapelle de la Cordelle Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

