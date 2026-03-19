NATURE EN TÊT: INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES

33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre du cycle d’animation Nature en Têt, venez découvrir les mille visages des plantes des Pyrénées! Pour les enfants de 6 à 12 ans (sur réservation)

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33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37

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English :

As part of the Nature en Têt program, come and discover the thousand faces of Pyrenean plants! For children aged 6 to 12 (booking required)

L’événement NATURE EN TÊT: INCROYABLES SUPER-POUVOIRS DES PLANTES DES PYRÉNÉES Prades a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI CONFLENT CANIGO