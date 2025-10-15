NATURE EN TÊT: LES DESSOUS DE LA RIVIÈRE Prades

33 rue de l'Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Dans la cadre du cycle d’animation Nature en Têt, les dessous de la rivière: les libellules, fées de la rivière vous propose d’entrer dans la danse de ces animaux d’apparence fragile. Ils sont pourtant redoutés par bon nombre d’êtres vivants de la rivière! Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation

33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 52 37

English :

As part of the Nature en Têt series of events, les dessous de la rivière: les libellules, fées de la rivière (dragonflies, river fairies) invites you to enter the dance of these seemingly fragile animals. Yet they are feared by many of the river’s living creatures! For children aged 6 to 12, booking required

German :

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Nature en Têt, les dessous de la rivière: Libellules, fées de la rivière (Natur in Têt, die Unterseite des Flusses: Libellen, Feen des Flusses) können Sie den Tanz dieser zerbrechlich wirkenden Tiere miterleben. Dennoch werden sie von vielen anderen Lebewesen im Fluss gefürchtet Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, mit Reservierung

Italiano :

Nell’ambito della serie di eventi Nature en Têt, Les dessous de la rivière: les libellules, fées de la rivière (Le libellule, fate del fiume) vi invita a entrare nella danza di questi animali apparentemente fragili. Eppure sono temuti da molti esseri viventi del fiume! Per bambini dai 6 ai 12 anni, prenotazione obbligatoria

Espanol :

En el marco de la serie Nature en Têt, Les dessous de la rivière: les libellules, fées de la rivière (Las libélulas, hadas del río) le invita a entrar en la danza de estos animales aparentemente frágiles. Sin embargo, son temidas por muchos de los seres vivos del río Para niños de 6 a 12 años, previa reserva

