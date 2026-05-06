Escalquens

NATURE EN VERS

place Francois Mitterrand Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 00:00:00

fin : 2026-05-25 23:59:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25

Dans le cadre de la fête de la nature, envoyez-nous vos plus beaux poèmes !

Si pour vous l’environnement est source d’inspiration,

si la vue d’un paysage vous invite à la contemplation

si croiser un animal vous incite à le suivre en exploration,

Alors n’hésitez plus, essayez-vous à l’haïku,

en toute modestie, envoyez-nous votre poésie,

laisser tomber tous vos complexes,

et adressez-nous vos jolis textes !

** Récolte des poèmes jusqu’au 15 mai biodiversité@escalquens.fr**

** Éclosion le 30 mai lors de la Fête de la Nature** .

place Francois Mitterrand Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie biodiversité@escalquens.fr

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English :

As part of the Fête de la Nature, send us your most beautiful poems!

L’événement NATURE EN VERS Escalquens a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE