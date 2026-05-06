NATURE EN VERS place Francois Mitterrand Escalquens
NATURE EN VERS place Francois Mitterrand Escalquens mercredi 6 mai 2026.
Escalquens
NATURE EN VERS
place Francois Mitterrand Escalquens Escalquens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 00:00:00
fin : 2026-05-25 23:59:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25
Dans le cadre de la fête de la nature, envoyez-nous vos plus beaux poèmes !
Si pour vous l’environnement est source d’inspiration,
si la vue d’un paysage vous invite à la contemplation
si croiser un animal vous incite à le suivre en exploration,
Alors n’hésitez plus, essayez-vous à l’haïku,
en toute modestie, envoyez-nous votre poésie,
laisser tomber tous vos complexes,
et adressez-nous vos jolis textes !
** Récolte des poèmes jusqu’au 15 mai biodiversité@escalquens.fr**
** Éclosion le 30 mai lors de la Fête de la Nature** .
place Francois Mitterrand Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie biodiversité@escalquens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Fête de la Nature, send us your most beautiful poems!
L’événement NATURE EN VERS Escalquens a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE