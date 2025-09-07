Nature et Bien-être en fête Beauvais

Nature et Bien-être en fête Beauvais dimanche 7 septembre 2025.

Nature et Bien-être en fête

136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

La Ville de Beauvais organise l’événement Nature et bien-être en fête, dimanche 7 septembre, de 10h à 18h, à l’Ecospace de la Mie au Roy. Avec des animations et des ateliers gratuits, pour tous.

Plus d’informations à venir. 0 .

136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 40 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nature et Bien-être en fête Beauvais a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis