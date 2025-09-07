Nature et Bien-être en fête Beauvais
Nature et Bien-être en fête
136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
La Ville de Beauvais organise l’événement Nature et bien-être en fête, dimanche 7 septembre, de 10h à 18h, à l’Ecospace de la Mie au Roy. Avec des animations et des ateliers gratuits, pour tous.
Plus d’informations à venir. 0 .
136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 40 64
