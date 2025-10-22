Nature et bout de ficelle Joué-lès-Tours

Nature et bout de ficelle Joué-lès-Tours mercredi 22 octobre 2025.

Indre-et-Loire

Nature et bout de ficelle Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

En famille, venez passer un moment dans la nature. Avec seulement de la ficelle et des éléments naturels que nous trouverons sur place, vous apprendrez à fabriquer jeux, instruments de musique, décoration, etc…

Le Grand Bourreau

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 accueil@couleurs-sauvages.com

English :

Come and spend some time with your family in nature. With only string and natural elements found on site, you’ll learn to make games, musical instruments, decorations, etc…

German :

Verbringen Sie mit Ihrer Familie eine Zeit in der Natur. Mit nur einer Schnur und natürlichen Elementen, die wir vor Ort finden, lernen Sie, wie man Spiele, Musikinstrumente, Dekorationen usw. herstellt.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo nella natura con la vostra famiglia. Con nient’altro che spago ed elementi naturali trovati sul posto, imparerete a costruire giochi, strumenti musicali, decorazioni, ecc…

Espanol :

Ven a pasar un rato en la naturaleza con tu familia. Con nada más que cuerda y elementos naturales encontrados in situ, aprenderás a fabricar juegos, instrumentos musicales, adornos, etc….

