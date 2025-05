Nature et Cathédrale – place du Cardinal Luçon 51100 Reims Reims, 8 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Nature et Cathédrale place du Cardinal Luçon 51100 Reims Cathédrale de Reims Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Saviez-vous que la Cathédrale de Reims est un gigantesque jardin de pierre et de verre ? Au sein de son décor sculpté et de ses vitraux se cachent une faune et une flore très abondantes et variées, À…Tout public

Saviez-vous que la Cathédrale de Reims est un gigantesque jardin de pierre et de verre ? Au sein de son décor sculpté et de ses vitraux se cachent une faune et une flore très abondantes et variées, réelles ou mythologiques, symboliques ou purement ornementales. À l’aide de jumelles et des explications de votre guide, partez les retrouver et découvrir ce jardin secret. .

place du Cardinal Luçon 51100 Reims Cathédrale de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Nature et Cathédrale

Did you know that Reims Cathedral is a gigantic garden of stone and glass? Its sculpted decor and stained glass windows conceal an abundance and variety of flora and fauna, À?

German :

Wussten Sie, dass die Kathedrale von Reims ein riesiger Garten aus Stein und Glas ist? Innerhalb der Skulpturen und Glasmalereien gibt es eine reiche und vielfältige Flora und Fauna

Italiano :

Sapevate che la Cattedrale di Reims è un gigantesco giardino di pietra e vetro? Le sue decorazioni scolpite e le vetrate nascondono un’abbondanza e una varietà di flora e fauna, À?

Espanol :

¿Sabía que la catedral de Reims es un gigantesco jardín de piedra y cristal? Su decoración esculpida y sus vidrieras ocultan una abundante y variada flora y fauna, À?

L’événement Nature et Cathédrale Reims a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne