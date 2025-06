Nature et chansons Saint-Bonnet-le-Froid 1 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Nature et chansons Cave Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-07-01

2025-07-01

venez partager un moment convivial sur le thème de la nature. 17h, balade botanique suivie d’un apéritif dinatoire, guitare et chansons au programme !

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07

English :

come and share a convivial moment on the theme of nature. 5pm, botanical walk followed by an aperitif dinner, guitar and songs on the program!

German :

kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment zum Thema Natur. 17 Uhr, botanischer Spaziergang mit anschließendem Aperitif und Abendessen, Gitarre und Lieder auf dem Programm!

Italiano :

venite a condividere un momento conviviale sul tema della natura. alle 17, passeggiata botanica seguita da un aperitivo-cena, chitarra e canzoni in programma!

Espanol :

venga a compartir un momento de convivencia sobre el tema de la naturaleza. a las 17 h, paseo botánico seguido de una cena aperitivo, guitarra y canciones en el programa

