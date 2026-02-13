Nature et Climat d’hier et d’aujourd’hui : voyage dans le temps pour mieux comprendre le présent., Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Nature et Climat d’hier et d’aujourd’hui : voyage dans le temps pour mieux comprendre le présent. Samedi 18 avril, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Des recifs coraux aquitains à nos marées actuels en passant par des paysages glaciales, notre région a drastiquement changé à travers le temps. Nous verrons, au cours d’une balade et de petits ateliers, que comprendre le passé nous permet de mieux appréhender le futur.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

C.BARBIER Bordeaux Métropole