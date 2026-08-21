Nature et Histoire, la forêt du renouveau, 55160 Les Éparges, France, Les Éparges

Informations pratiques

Nature et Histoire, la forêt du renouveau Lundi 31 août, 11h00 55160 Les Éparges, France Meuse

Tarifs : 20€ 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T11:00:00+02:00 – 2026-08-31T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-31T11:00:00+02:00 – 2026-08-31T14:30:00+02:00

Découvrir la forêt du renouveau dans les pas des écrivains combattants de la première guerre mondiale. Maurice Genevoix certes, mais pas seulement.

S’imprégner des lieux, de l’ambiance forestière.

Sortir des sentiers battus, s’imprégner de l’ambiance.

La crête des Eparges conserve la mémoire des terribles combats de la première guerre mondiale.

A l’issue de la guerre la décision est prise de boiser le champ de bataille.

Nous irons à la découverte de cette forêt si particulière et si émouvante, une sortie qui allie découverte de la forêt et évocation historique.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/nature-et-histoire-la-foret-du-renouveau-9729

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Une forêt chargée d’histoire.