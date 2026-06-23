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NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil

NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil

NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil mardi 7 juillet 2026.

Ville
66820 Casteil
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
06:15:00
Tarif

Casteil

NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO

Casteil Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 06:15:00
fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Participez au chantier participatif visant à embellir le refuge non-gardé d’Arago, départ du Col de Jou à 6h15. Prévoir chaussures de marche, vêtements, eau. A partir de 12 ans
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Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 48 55 

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English :

Join the volunteer work project to beautify the unmanned Arago refuge, departing from Col de Jou at 6:15 a.m. Be sure to bring hiking shoes, appropriate clothing, and water. Ages 12 and up

L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO