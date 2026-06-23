NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil
NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil mardi 7 juillet 2026.
Casteil
NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO
Casteil Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 06:15:00
fin : 2026-07-07 18:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Participez au chantier participatif visant à embellir le refuge non-gardé d’Arago, départ du Col de Jou à 6h15. Prévoir chaussures de marche, vêtements, eau. A partir de 12 ans
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Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 48 55
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English :
Join the volunteer work project to beautify the unmanned Arago refuge, departing from Col de Jou at 6:15 a.m. Be sure to bring hiking shoes, appropriate clothing, and water. Ages 12 and up
L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 CHANTIER PARTICIPATIF POUR LE REFUGE LIBRE D’ARAGO Casteil a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO