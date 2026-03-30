Informations pratiques

Escaro

NATURE ET PATRIMOINE 2026 RANDO PATRIMOINE

Escaro Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 13:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Tout au long de l’année, le Syndicat Mixte Canigo Grand Site propose un programme d’animations varié, pensé pour tous les publics sorties nature, découvertes du patrimoine, rencontres et moments de partage.

Le 19 août partez à la découverte des anciens vestiges des sites miniers d’Escaro dans le cadre d’une randonnée patrimoine qui peut se finir par la visite du musée d’Escaro.

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Escaro 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55

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English :

Throughout the year, the Syndicat Mixte Canigo Grand Site offers a varied program of events for all ages: nature outings, heritage discoveries, encounters and moments of sharing.

August 19: discover the ancient remains of the Escaro mining sites on a heritage hike that can end with a visit to the Escaro museum.

L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 RANDO PATRIMOINE Escaro a été mis à jour le 2026-03-30 par OTI CONFLENT CANIGO