Informations pratiques

Clara-Villerach

NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DE CLARA

Clara-Villerach Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 01:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout au long de l’année, le Syndicat Mixte Canigo Grand Site propose un programme d’animations varié, pensé pour tous les publics sorties nature, découvertes du patrimoine, rencontres et moments de partage.

Le 18 septembre Rendez-vous au Col de Clara pour une repas partagé suivi d’une soirée astronomie animée par des passionnés. Prévoir repas, vêtement chaud et lampe torche.

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Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55

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English :

Throughout the year, the Syndicat Mixte Canigo Grand Site offers a varied program of events for all ages: nature outings, heritage discoveries, encounters and moments of sharing.

September 18: Rendezvous at the Col de Clara for a shared meal followed by an astronomy evening hosted by astronomy enthusiasts. Bring a meal, warm clothing and a flashlight.

L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DE CLARA Clara-Villerach a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO