Nature et Patrimoine à la Citadelle Montreuil-sur-Mer

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Promenade nature

Jeudi 21 août à 14h30

Devant la passerelle d’accès à la Citadelle

Le promontoire de la Citadelle offre des vues remarquables et permet de comprendre pourquoi Montreuil-sur-Mer est qualifiée de petite cité de caractère dans un écran de verdure . La flotte sauvage y contribue amplement. Linaires, giroflées, campanules, centranthes, fraisiers, aubépines, Ormes des montagnes… s’agrippent aux murailles ou aux talus des abords des remparts.

Vu sous cet angle, le patrimoine est bien vivant.

Rdv Rue Carnot Montreuil-sur-Mer Distance faible Durée 2h30

Tarif 8€ par adulte (coût d’entrée de la Citadelle inclus) Gratuit enfants et adhérents.

Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte.

Crédit GDEAM 62 .

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 50 73 gdeam.asso@wanadoo.fr

