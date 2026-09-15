Nature et patrimoine à vélo Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
mercredi 16 septembre 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Nature et patrimoine à vélo
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 12:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Balade à vélo à la découverte des espaces naturels sensibles angloys, de la forêt à la dune.
Dans le cadre du programme d’animations des espaces naturels sensibles organisé par le Conseil Départemental, un guide naturaliste de la Direction de l’Environnement vous propose une immersion dans les espaces naturels angloys.
Lors d’une boucle d’environ 10 km, découvrez le patrimoine naturel de la Ville d’Anglet. 3 Espaces Naturels Sensibles seront présentés au cours de la balade (Parc Izadia, Forêt du Lazaret et Forêt du Pignada).
Faune, flore, milieux seront abordés ainsi que des éléments historiques et identitaires angloys.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public, dès 10 ans.
Vélo personnel obligatoire et équipement/casque recommandé – bon niveau de vélo pour les enfants. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Nature et patrimoine à vélo
L’événement Nature et patrimoine à vélo Anglet a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Anglet
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