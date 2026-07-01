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Nature et Peintures autour de Lugaut Église de Lugaut Retjons

mardi 21 juillet 2026 · Église de Lugaut · Retjons

Nature et Peintures autour de Lugaut Église de Lugaut Retjons

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Église de Lugaut
Adresse
Lugaut
Ville
40120 Retjons
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Retjons

Nature et Peintures autour de Lugaut

Église de Lugaut Lugaut Retjons Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-20

Les Amis de Lugaut vous invite à une promenade guidée autour de l’église à la découverte de l’environnement dans ce cadre enchanteur. S’en suivra une visite guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l’intérieur de l’église.
Rdv à l’église de Lugaut.
Les Amis de Lugaut vous invite à une promenade guidée autour de l’église à la découverte de l’environnement (pinède, prairies, écopâturages, forêt-galerie) dans ce cadre enchanteur. S’en suivra une visite guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l’intérieur de l’église.
Rdv à l’église de Lugaut.
Animation susceptible d’être modifiée ou annulée en cas de vigilance incendie orange ou rouge.   .

Église de Lugaut Lugaut Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 61 52 02 

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English : Nature et Peintures autour de Lugaut

Les Amis de Lugaut invites you to a guided walk around the church to explore the surroundings in this enchanting setting. This will be followed by a guided tour of the 13th-century murals that adorn the interior of the church.
Meet at the church in Lugaut.

L’événement Nature et Peintures autour de Lugaut Retjons a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac