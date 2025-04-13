Nature et préjugés. Convier l’humanité dans l’histoire naturelle avec Marc-André Selosse

5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 21:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Rejoignez Marc-André Selosse le 12 mai 2026 pour une conférence qui interroge notre rapport à la nature et aux sciences du vivant.

En s’appuyant sur l’histoire naturelle, il déconstruit les idées reçues et propose une nouvelle manière de penser nos liens avec le vivant et nos responsabilités. .

5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 forum@scienceaction.asso.fr

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English : Nature et préjugés. Convier l’humanité dans l’histoire naturelle avec Marc-André Selosse

L’événement Nature et préjugés. Convier l’humanité dans l’histoire naturelle avec Marc-André Selosse Rouen a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité