Nature et printemps au Japon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch
Nature et printemps au Japon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch mercredi 1 avril 2026.
Nature et printemps au Japon
Du 01/04 au 25/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Du mardi au vendredi ouvert de 10h à 18h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-01
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-01
Découvrez les œuvre originales de l’aquarelliste et carnettiste, Michèle Adaoust.
Une exposition qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon !
Un crayon et un pinceau à la main depuis son enfance niçoise, Michèle Adaoust a été enseignante en arts plastiques dans le Sud de la France. Carnettiste et aquarelliste, elle voyage principalement en Asie et en Afrique d’où elle puise une grande part de son inspiration. Elle est également l’autrice de Balade Zen . .
Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Discover the original works of watercolorist and notebook artist Michèle Adaoust.
This exhibition is part of the Escales au Japon program!
L’événement Nature et printemps au Japon Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch
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