Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité Mont Avril Moroges
Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité Mont Avril Moroges vendredi 10 avril 2026.
Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité
Mont Avril Cercot Moroges Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Au cours d’une balade sur le site du Mont Avril initiez vous à l’observation de la faune et de la flore locale tout en découvrant les vignobles grâce à une dégustation de vins locaux.
Animateur nature: Pierrick Nivet
Prévoir des chaussures adaptées, couvre-chef et bouteille d’eau.
Réservation obligatoire.
Réservé au +18 ans
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Mont Avril Cercot Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr
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English : Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité
L’événement Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité Moroges a été mis à jour le 2026-03-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II