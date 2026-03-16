Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité Mont Avril Moroges

Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité

Mont Avril Cercot Moroges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Au cours d’une balade sur le site du Mont Avril initiez vous à l’observation de la faune et de la flore locale tout en découvrant les vignobles grâce à une dégustation de vins locaux.

Animateur nature: Pierrick Nivet

Prévoir des chaussures adaptées, couvre-chef et bouteille d’eau.

Réservation obligatoire.

Réservé au +18 ans

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Mont Avril Cercot Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr

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English : Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité

L’événement Nature et Terroir Sortie dégustation au coeur de la biodiversité Moroges a été mis à jour le 2026-03-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II