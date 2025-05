NATURE ET VESTIGES – Oupia, 10 mai 2025 07:00, Oupia.

Hérault

NATURE ET VESTIGES Avenue de la Mairie Oupia Hérault

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-31

2025-05-10

Exposition Nature et Vestiges

Vernissage samedi 10 mai de 11h à 13h en présence des 2 photographes

« La nature est un laboratoire de couleurs. Je ne pense pas prendre des photos, mais les donner. » dit Hubi

« Mes premières photos, prises à 14 ans. Depuis je n’ai pas arrêté. J’ai vécu, voyagé, marché, regardé, toujours un boitier à la main. » ajoute Schaeffer

Ces deux-là, ont la sensibilité collée au regard.

L’un pour saisir l’intensité de la nature.

L’autre pour capter les vestiges d’un temps révolu.

Couleurs et noir et blanc se répondent.

Avenue de la Mairie

Oupia 34210 Hérault Occitanie cepagesdencres@gmail.com

English :

Nature and Vestiges exhibition

Opening: Saturday, May 10, 11 a.m. to 1 p.m. in the presence of the 2 photographers

German :

Ausstellung Natur und Relikte

Vernissage: Samstag, 10. Mai von 11 bis 13 Uhr in Anwesenheit der 2 Fotografen

Italiano :

Mostra Natura e Vestigia

Inaugurazione: sabato 10 maggio dalle 11.00 alle 13.00 alla presenza dei 2 fotografi

Espanol :

Exposición Naturaleza y vestigios

Inauguración: sábado 10 de mayo de 11.00 a 13.00 horas en presencia de los 2 fotógrafos

