Nature imprimée Parc de Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Mercredi 6 mai · de 14h30 à 17h30 · Parc de Plaisance · tout public à partir de 8 ans Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Avec la sérigraphe Margot BurkiVenez imaginer et réaliser votre marquepage en sérigraphie avec des encres végétales. Margot vous accompagne tout au long de cet atelier pour découvrir cette technique.Mercredi 6 mai · de 14h30 à 17h30 · Parc de Plaisance · tout public à partir de 8 ans

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



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