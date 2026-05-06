Mackenheim

Nature, jeux & découverte

24 Rue du moulin Mackenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Ouvert à tous, cet événement propose une programmation variée en pleine nature, à destination des familles comme des amateurs de loisirs de plein air.

Au programme un escape game immersif “Pirate Box”, des balades en trottinettes électriques tout-terrain (à partir de 11h), une activité de géocaching en forêt, ainsi que des jeux géants en bois.

Une animation pédagogique “Mobil’faune” permettra également au public de découvrir les espèces locales à travers des ateliers interactifs reconnaissance d’empreintes, identification des animaux et sensibilisation à leur environnement.

Une offre de restauration sera proposée sur place (food truck, grillades, crêpes, gaufres et buvette).

Certaines activités sont proposées sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

24 Rue du moulin Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 63 67 86 mjc.mackenheim@gmail.com

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English :

L’événement Nature, jeux & découverte Mackenheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Grand Ried