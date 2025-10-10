Nature Médiathèque Luce Courville Nantes

Nature Médiathèque Luce Courville Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Projection du film de Yann Arthus-Bertrand (2025, 105 mn) dans le cadre de la Fête de la scienceAlliant poésie, science et émotion, ce film retrace l’histoire du vivant, de ses origines cosmiques à son évolution sur notre planète, en passant par les merveilles de la biodiversité et les défis auxquels il fait face, et exhorte à une transformation collective pour réconcilier en bonne intelligence l’humanité avec la nature.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/