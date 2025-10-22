Nature, notre alliée insoupçonnée Académie du climat Paris

Nature, notre alliée insoupçonnée Académie du climat Paris mercredi 22 octobre 2025.

Partout sur la planète, une armée de scientifiques se mobilise pour dévoiler un pouvoir unique de la nature : celui de capter et stocker le dioxyde de carbone.

Où sont ces puits de carbone ?

Quelle quantité de CO2 peuvent-ils capturer ?

Le documentaire Nature, notre alliée insoupçonnée révèle comment la nature est plus que jamais notre meilleure alliée contre le changement climatique.

La projection du documentaire (52′) sera suivie d’un débat animé par Elena Sender, co-réalisatrice du film, avec la participation de :

Jean-Baptiste Bosson – Glaciologue, Directeur de Marge Sauvage

Florent Arthaud – Maître de Conférences à l’Université Savoie Mont Blanc

Victor Brun – Responsable Science à la Plateforme Océan & Climat

Sara Lickel – Fondation Européenne pour le climat

Boréales produit des films sur la nature et l’aventure humaine pour les grandes chaînes internationales depuis 1990: BBC, National Geographic, NHK, ZDF, France Télévisions….Avec plus de cent récompenses dont deux Emmy Awards, elle a séduit un public très large autour de la planète.

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez notre programme hebdomadaire

Un documentaire suivi d’échanges qui donnent des raisons d’espérer… et de protéger la nature, notre meilleure alliée face au changement climatique.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. Jusqu’à 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T19:30:00+02:00_2025-10-22T21:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/