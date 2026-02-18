Nature O Jardin

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des fêtes de Veigné vous invite à sa 6ème édition de son salon Nature ô Jardin. Dimanche 12 avril 2026, vous êtes attendus sur l’esplanade du moulin pour ce salon qui se veut convivial.

Il s’adresse à tous les amoureux de la nature. Le printemps est arrivé, c’est l’heure de planter, redonner une vie au jardin tant du point de vue horticole que pour les arbustes décoratifs et peut-être voulez-vous recréer votre jardin, les exposants vous seront de bons conseils. Lors de vos déambulations vous pourrez découvrir la décoration, les cactus, des objets en céramique avec démonstration, des savons fait maison ou encore les huiles essentielles et bien plus encore.

Cette journée sera animée et vous pourrez participer gratuitement à la tombola. .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 78 54 23 comitedesfetes.veigne@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Veigné invites you to its 6th Nature ô Jardin fair. On Sunday, April 12, 2026, we look forward to welcoming you to the esplanade du moulin for this convivial event.

L’événement Nature O Jardin Veigné a été mis à jour le 2026-02-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme