NATURE TRAIL BOUTENAC

Boutenac Aude

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Boutenac se dépasse avec le Nature Trail Boutenac !

Une journée sportive et conviviale au cœur des paysages des Corbières, avec des parcours adaptés à tous les niveaux. Entre défis personnels et découverte de la nature, le Nature Trail Boutenac promet une expérience riche en émotions et en dépassement de soi.

Départ Château de l’AOC Corbières

Plusieurs parcours proposés

– Les crêtes des Corbières 15h 20km, 700 D+

– Le trail de Saint Siméon 15h15 10km 300 D+

– Course enfant 14h -1-2 km

– Randonnée Sur les traces de Saint Siméon 14h30 10 km

Repas/soirée à 19h. Stand de vin toute la journée.

Inscription en ligne.

Boutenac 11200 Aude Occitanie naturetrailboutenac@gmail.com

English :

Boutenac outdoes itself with the Nature Trail Boutenac!

A day of fun and sport in the heart of the Corbières countryside, with routes to suit all levels. Between personal challenges and nature discovery, the Nature Trail Boutenac promises an experience rich in emotions and self-transcendence.

Start: Château de l’AOC Corbières

Several routes on offer:

– Les crêtes des Corbières: 3pm 20km, 700 D+ (over 700m)

– Le trail de Saint Siméon: 3:15pm 10km, 300 D+

– Children’s race: 14h -1-2 km

– Sur les traces de Saint Siméon hike: 2:30pm 10km

Meal/evening at 7pm. Wine stand all day.

Online registration.

