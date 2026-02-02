Nature Trail Film Festival Millau
Nature Trail Film Festival Millau samedi 11 avril 2026.
Nature Trail Film Festival
Les Cinémas Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Millau Nature Trail Film Festival 2026
Sam. 11 avr. 2026 de 19h15 à 22h45
CinéMillau, Rue de la Pépinière, Millau, France
Nature Trail Film festival, c’est 2h30 de films, de sueur, d’exploits et de larmes ! Les meilleurs films liés au trail et à la course à pied en pleine nature y sont projetés.
Informations sur www.naturetrailfilmfestival.fr/ 17.5 .
Les Cinémas Millau 12100 Aveyron Occitanie
