Nature Trail Film Festival

Les Cinémas Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

17.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Millau Nature Trail Film Festival 2026

Sam. 11 avr. 2026 de 19h15 à 22h45

CinéMillau, Rue de la Pépinière, Millau, France

Nature Trail Film festival, c’est 2h30 de films, de sueur, d’exploits et de larmes ! Les meilleurs films liés au trail et à la course à pied en pleine nature y sont projetés.

Informations sur www.naturetrailfilmfestival.fr/ 17.5 .

Les Cinémas Millau 12100 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nature Trail Film Festival Millau a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)