Naturellement visite visite commentée de la miellerie Happy-culteurs Pailloux La Chapelle-au-Mans

Pailloux 194 chemin des sapins La Chapelle-au-Mans Saône-et-Loire

Début : 2025-08-06 14:30:00

2025-08-06

Naturellement visites objectif vous faire découvrir les producteurs locaux Sylvie et Thierry vous accueillent à La-Chapelle-au-Mans pour une visite commentée de leur miellerie une immersion gourmande et authentique au cœur de leur savoir-faire apicole.

Magasin sur le lieu de production. Inscription auprès de l’Office de tourisme Monts et Vallées 03 85 85 56 90 .

Pailloux 194 chemin des sapins La Chapelle-au-Mans 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

