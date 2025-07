Naturellement visite Visite de la ferme d’Emilie et Damien DOUHARD Uxeau

Naturellement visite Visite de la ferme d’Emilie et Damien DOUHARD

Morentru Uxeau Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-21 14:30:00

fin : 2025-07-30

Naturellement visite le concept, vous faire découvrir les producteurs locaux. Au coeur de la campagne, à Uxeau, non loin du Mont Dardon, la ferme d’Émilie et Damien est située dans un coin de nature où les animaux vivent au grand air.

Boutique à la ferme moutons et agneaux oeufs certifiés de plein air Charcuterie et produits traiteur. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Monts et Vallées au 03.85.85.56.90 .

Morentru Uxeau 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

