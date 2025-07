Naturellement visite Visite du jardin de Chazey Gueugnon

Naturellement visite Visite du jardin de Chazey

4, allée de Chazey Gueugnon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-16 09:30:00

fin : 2025-08-06

2025-07-16 2025-08-06

Naturellement visites; le concept pour découvrir les producteurs locaux. Laura et Lucie vous invitent à découvrir leur jardin à Gueugnon et leur mode de production naturelle de fruits, légumes et plantes cultivés en pleine terre, sans aucun traitement chimique. Ouverture de certaines cultures à la cueillette en fin de visite (activité payante). Vente sur le lieu de production les jours de visites. Venez avec votre panier pour le transport des légumes et fruits. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.5.56.90 .

4, allée de Chazey Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

