Vendenesse-sur-Arroux

Naturellement visites balade botanique

Parc de vendenesse sur arroux Vendenesse-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Naturellement visites le concept de l’Office de Tourisme pour découvrir notre territoire autrement ! Partez en balade à Vendenesse-sur-Arroux avec Fabien pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages et découvrir leurs vertus étonnantes. Prévoyez un sac de cueillette, un carnet, du scotch et quelques crayons pour noter vos trouvailles ! Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

Parc de vendenesse sur arroux Vendenesse-sur-Arroux 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites balade botanique

L’événement Naturellement visites balade botanique Vendenesse-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne