Naturellement visites Exposition « le monde paysan de 1950 à 2010 Mont

Naturellement visites Exposition « le monde paysan de 1950 à 2010

10 route de la seigneurie Mont Saône-et-Loire

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-08-19

2025-07-23 2025-08-19

Naturellement visites le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir le territoire via des passionnés ! Plongez dans l’univers de Gilbert à Mont !

4 exploitations agricoles fidèlement miniaturisées en 1/32ème, plus de 300 personnages et animaux sculptés en bois, du matériel agricole d’époque, le tout mis en scène avec un réalisme saisissant. Sur 80 m³ d’exposition, découvrez l’évolution de l’agriculture de 1950 à 2010. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

10 route de la seigneurie Mont 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

