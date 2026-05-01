Rigny-sur-Arroux

Naturellement visites La petite Mongolie de Bourgogne

193 rue creuse Rigny-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-05 2026-09-09

Naturellement visites le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir le territoire autrement ! Un rêve fou devenu réalité ! Franck vous accueille le temps d’une immersion dans la culture traditionnelle mongole. Préparez-vous à vivre une expérience immersive et mystique un voyage au-delà des frontières, sans quitter la Bourgogne… Bienvenue à Rigny-sur-Arroux, où la magie de la Mongolie prend vie au cœur de la Saône-et-Loire. Ici, à la Petite Mongolie de Bourgogne, c’est une invitation à découvrir un lieu unique… Son Gardien, Franck Ahori, chaman initié en Mongolie, vous partage son histoire et les secrets de la steppe. Entre récits de voyages, initiations, vie des nomades et lien avec la nature, vivez une visite contée où l’humour côtoie la profondeur. Une expérience humaine authentique, au son du tambour, accessible et ouverte à tous. Soyez les bienvenus pour ce temps de voyage ! .

193 rue creuse Rigny-sur-Arroux 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites La petite Mongolie de Bourgogne

L’événement Naturellement visites La petite Mongolie de Bourgogne Rigny-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-05 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne