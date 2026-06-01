Naturellement visites Visite commentée de la miellerie Happy-culteurs Pailloux La Chapelle-au-Mans mercredi 24 juin 2026.

La Chapelle-au-Mans

Naturellement visites Visite commentée de la miellerie Happy-culteurs

Pailloux 194 chemin des sapins La Chapelle-au-Mans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Naturellement visites objectif vous faire découvrir les producteurs locaux Sylvie et Thierry vous accueillent à La-Chapelle-au-Mans pour une visite commentée de leur miellerie une immersion gourmande et authentique au cœur de leur savoir-faire apicole.

Magasin sur le lieu de production. Inscription auprès de l’Office de tourisme Monts et Vallées 03 85 85 56 90 .

Pailloux 194 chemin des sapins La Chapelle-au-Mans 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites Visite commentée de la miellerie Happy-culteurs

L’événement Naturellement visites Visite commentée de la miellerie Happy-culteurs La Chapelle-au-Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne