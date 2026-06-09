Naturellement visites Visite de la ferme Chambosse Marly-sous-Issy
Naturellement visites Visite de la ferme Chambosse Marly-sous-Issy jeudi 23 juillet 2026.
Marly-sous-Issy
Naturellement visites Visite de la ferme Chambosse
4 chemin de la forge Marly-sous-Issy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Naturellement visites le concept de l’Office de tourisme pour découvrir les producteurs locaux. Laetitia gère sa fromagerie familiale, à Marly-sous-Issy, de A à Z de la traite à la
fabrication de fromages, crème, yaourts…Vaches, chèvres et brebis produisent un large
éventail de fromages disponibles selon les saisons. Ses produits transformés sur place
sont proposés à la vente directe dans sa boutique à la ferme. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Monts et Vallées au 03.85.85.56.90 .
4 chemin de la forge Marly-sous-Issy 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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L’événement Naturellement visites Visite de la ferme Chambosse Marly-sous-Issy a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne