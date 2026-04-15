Gueugnon

Naturellement visites Visites commentées du Musée du Patrimoine Gueugnonnais

chazey Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Naturellement visites un concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées, pour faire découvrir le patrimoine. Partez à la découverte, avec Johan, du patrimoine local de Gueugnon à travers une approche géologique, archéologique, industrielle. Collection de minéraux et fossiles, céramiques gallo-romaines. Exposition temporaire sur les églises romanes autour de Gueugnon. .

chazey Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites Visites commentées du Musée du Patrimoine Gueugnonnais

L’événement Naturellement visites Visites commentées du Musée du Patrimoine Gueugnonnais Gueugnon a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne