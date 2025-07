Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde Saône-et-Loire

Début : 2025-07-29 14:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29 2025-08-12

Naturellement visites, le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir les producteurs locaux. Ferme paysanne diversifiée, à Sainte- Radegonde, où Camille et Benjamin cultivent la terre avec l’aide des chevaux ! Ici, tout se fait en traction animale fenaison, maraîchage, moisson,…. Ils vous proposent leurs produits bio en direct de la ferme légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales, œufs, agneaux et miel. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

